Гидо ван дер Гарде: «Астон Мартин» может выиграть несколько первых гонок в следующем году»
16:50
Экс-пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде считает, что команда «Астон Мартин» в самом начале следующего сезона может побороться за победы в нескольких гонках.
«В следующем году, конечно, все может перевернуться вверх тормашками. Может случиться так, что «Астон Мартин» сейчас все уладит одним махом и выиграет несколько первых гонок. Просто тот, кто лучше всех искал брешь в правилах, всегда строил лучшую машину», — приводит слова ван дер Гарде GPblog.
Ранее стало известно, что у «Астон Мартин» может появиться собственный двигатель. Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, являющийся владельцем команды, сейчас изучает возможность наладить производство собственных моторов, следуя примеру «Ред Булл».
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