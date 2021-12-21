Пиастри: «Буду весьма раздражен, если не окажусь в «Формуле-1» в 2023 году»

Австралийский гонщик Оскар Пиастри поделился мнением о возможности стать пилотом «Формулы-1».

«У меня буквально закончились «формульные» серии, чтобы что-то доказывать. Я сделал все возможное, чтобы побороться за место в «Формуле-1». Конечно, разочаровывает, что я не перешел сразу же. Очень надеюсь, что окажусь на решетке в 2023 году.

Я буду весьма раздражен, говоря цензурно, если не выйдет. Мне больше нечем доказывать, что я достоин места», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

В сезоне-2021 Пиастри стал чемпионом «Формулы-2». В прошлом сезоне он стал чемпионом «Формулы-3».

В следующем сезоне австралиец станет резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альпин».