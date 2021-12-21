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Пиастри: «Буду весьма раздражен, если не окажусь в «Формуле-1» в 2023 году»

14:08
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Австралийский гонщик Оскар Пиастри поделился мнением о возможности стать пилотом «Формулы-1».

«У меня буквально закончились «формульные» серии, чтобы что-то доказывать. Я сделал все возможное, чтобы побороться за место в «Формуле-1». Конечно, разочаровывает, что я не перешел сразу же. Очень надеюсь, что окажусь на решетке в 2023 году.

Я буду весьма раздражен, говоря цензурно, если не выйдет. Мне больше нечем доказывать, что я достоин места», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

В сезоне-2021 Пиастри стал чемпионом «Формулы-2». В прошлом сезоне он стал чемпионом «Формулы-3».

В следующем сезоне австралиец станет резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альпин».

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/12/20/piastri-would-be-pretty-annoyed-to-miss-2023-f1-shot/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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