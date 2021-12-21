Пиастри: «Буду весьма раздражен, если не окажусь в «Формуле-1» в 2023 году»
Австралийский гонщик Оскар Пиастри поделился мнением о возможности стать пилотом «Формулы-1».
«У меня буквально закончились «формульные» серии, чтобы что-то доказывать. Я сделал все возможное, чтобы побороться за место в «Формуле-1». Конечно, разочаровывает, что я не перешел сразу же. Очень надеюсь, что окажусь на решетке в 2023 году.
Я буду весьма раздражен, говоря цензурно, если не выйдет. Мне больше нечем доказывать, что я достоин места», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.
В сезоне-2021 Пиастри стал чемпионом «Формулы-2». В прошлом сезоне он стал чемпионом «Формулы-3».
В следующем сезоне австралиец станет резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альпин».
Дополнительная информация:
https://www.motorsportweek.com/2021/12/20/piastri-would-be-pretty-annoyed-to-miss-2023-f1-shot/
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