Ферстаппен показал лучшее время во второй тренировке «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам свободной сессии — 1 минута 29,603 секунды, что стало лучшим результатом второй тренировки.

Вторым пришел гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с отставанием в 0,208 секунды.

Третье место занял напарник Ферстаппена Серхио Перес (+0,299).

Завтра, 18 марта, состоится заключительная тренировка, начало — 16.30 мск. В 20.00 по московскому времени начнется квалификация.