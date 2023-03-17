На нескольких машинах заменили элементы силовой установки перед «Гран-При Саудовской Аравии»
На машинах некоторых команд «Формулы-1» заменили элементы силовой установки перед «Гран-при Саудовской Аравии».
В «Макларен» на машину Ландо Норриса установили новый двигатель внутреннего сгорания, турбину, MGU-H, MGU-K и выхлопную трубу.
На болиде гонщика команды «Ред Булл» Серхио Переса заменили накопитель энергии и блок управляющей электроники.
Пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу обновили двигатели внутреннего сгорания. Помимо этого, Леклеру заменили MGU-H и блок управляющей электроники. За установку последнего монегаск получил штраф в 10 мест на старте гонки.
«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 17 по 19 марта.
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