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Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Австрии», Мазепин занял последнее место

14:02
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Австрии».

Время голландца — 1.04,591. Вторым стал Валттери Боттас из «Мерседес» (отставание — +0,538 секунды), третий — его партнер по команде, Льюис Хэмилтон (+0,686).

Российский гонщик Никита Мазепин вновь показал худшее время по итогам практики (+1,698). Мазепин стал 20-м во всех трех практиках «Гран-при Австрии».

«Гран-при Австрии» проходит со 2 по 4 июля. Сегодня, 3 июля состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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