Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Австрии», Мазепин занял последнее место
14:02
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Австрии».
Время голландца — 1.04,591. Вторым стал Валттери Боттас из «Мерседес» (отставание — +0,538 секунды), третий — его партнер по команде, Льюис Хэмилтон (+0,686).
Российский гонщик Никита Мазепин вновь показал худшее время по итогам практики (+1,698). Мазепин стал 20-м во всех трех практиках «Гран-при Австрии».
Here's how we stacked up in the final practice session#AustrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/7YfbIDcjWJ— Formula 1 (@F1) July 3, 2021
«Гран-при Австрии» проходит со 2 по 4 июля. Сегодня, 3 июля состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).
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