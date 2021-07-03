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Мазепин назвал главную угрозу «Формулы-1»

13:50
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин в интервью «СЭ» рассказал, что сегодня является самой большой угрозой королевских гонок.

— Большое количество пэй драйверов (англ. pay driver — платный гонщик. — Прим. «СЭ») (смеется). Если серьезно, то опасность заключается в том, что мировые тенденции очень нестабильны. Прошлый год показал, что шоу-бизнес и любые сферы интертеймента отходят на второй план, когда жизнь человека находится в опасности. Гонки отменяют, соревнования откладываются на неопределенный период. А учитывая, что этот вид спорта — смысл моей жизни, мне бы не хотелось его потерять. Из-за пандемии коронавируса или каких-то других явлений», — отметил «СЭ» российский пилот.

Полностью интервью Мазепина читайте на сайте «СЭ»

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Тимур Ганеев все материалы автора

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