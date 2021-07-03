Мазепин рассказал, что добавит волчок в список своих талисманов

Пилот «Хааса» Никита Мазепин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к прозвищу Mazespin, которое используют некоторые болельщики «Формулы-1» из-за частных разворотов. Spin — волчок на английском языке.

— Вам понравился подарок Гюнтера Штайнера, босса команды «Хаас»? Станет ли теперь волчок вашим талисманом?

— За мою карьеру у меня было много талисманов. С одной стороны, я не суеверный, но если есть возможность лишний раз себя успокоить, то почему бы ей не воспользоваться. Например, есть вещи, которые я стараюсь не менять на протяжении всего гоночного уикенда, начиная с пятницы. И этот небольшой предмет — волчок — я добавлю список своих талисманов. Что касается подарка, то получить его от Гюнтера было неожиданно. Мне просто сказали, что мы будем делать ролик, но на какую тему я не знал. До этого он мне ничего не дарил. Так что произошел дебют наших более личных отношений.

— Подарите ли Гюнтеру что-нибудь в ответ?

— В России принято отвечать взаимностью. Мне пришла в голову забавная идея, которая понравилась Гюнтеру. Сам подарок вы можете посмотреть в моем Instagram.

— Как реагируете на то, что в комментариях часто пишут MazeSpin?

— Положительно, я за качественные шутки и хорошее чувство юмора. По моей информации, эта шутка пошла от комментаторов «Формулы-1» и болельщики ее подхватили. Удивительно, что она так приелась фанатам и журналистам.

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