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Ферстаппен отметил, что квалификация «Гран-при Бельгии» была очень сложной для него

18:18
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Бельгии». Он занял первое место.

«Это была очень сложная, коварная квалификация, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. —  Нужно было все время выбирать правильный комплект резины, учитывать изменения на трассе. Прекрасная трасса, на которой приятно пилотировать, но и очень непростая в дождь. Очень рад, что смог выиграть квалификацию после летнего перерыва».

Вторым стал пилот «Уильямса» Джордж Расселл. На третьей позиции Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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Евгений Петров все материалы автора

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