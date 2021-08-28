Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии», Мазепин — 20-й
Победителем квалификации «Гран-при Бельгии» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса». На третьем месте представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл в последнем сегменте и занял последнее, 20-е место.
Гонка состоится 29 августа. Начало в 16.00 по московскому времени.
Бельгия
Чемпионат мира
12-й этап
«Гран-при Бельгии»
Квалификация
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.59,765
2. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2.00,086
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2.00,099
4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 2.00,864
5. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 2.00,935
6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 2.01,164
7. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 2.02,112
8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 2.02,502
9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 2.03,513
10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.56,025
11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.57,721
12. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.58,056
13. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.58,137
14. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.58,205
15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.58,231
16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 2.02,306
17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 2.02,413
18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2.03,973
19. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 2.04,452
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2.04,939
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю