Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии», Мазепин — 20-й

17:57
Теги:

Победителем квалификации «Гран-при Бельгии» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса». На третьем месте представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл в последнем сегменте и занял последнее, 20-е место.

Гонка состоится 29 августа. Начало в 16.00 по московскому времени.

Бельгия

Чемпионат мира

12-й этап

«Гран-при Бельгии»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.59,765

2. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2.00,086

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2.00,099

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 2.00,864

5. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 2.00,935

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 2.01,164

7. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 2.02,112

8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 2.02,502

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 2.03,513

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.56,025

11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.57,721

12. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.58,056

13. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.58,137

14. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.58,205

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.58,231

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 2.02,306

17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 2.02,413

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2.03,973

19. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 2.04,452

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2.04,939

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Скончался актер Роман Громадский
Член КПРФ попытался закопать яму якобы под установку вышки 5G
Причина смерти народного артиста РССФСР Романа Громадского
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд