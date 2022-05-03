Ферстаппен оформил шлем в стиле любимого телесериала

Гонщик «Руд Булл» и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен представил особую версию оформления своего гоночного шлема, специально подготовленную для предстоящего «Гран-при Майами».

«Для особого уик-энда и особый шлем! Как вы видите, он посвящен Майами, ведь мы впервые туда отправляемся, и я с удовольствием предвкушаю эту поездку.

Поэтому я подумал, почему бы не привнести в оформление шлема немного мотивов, связанных с сериалом «Полиция Майами. Отдел нравов». Он мне действительно нравится, это один из моих любимых сериалов, поэтому я с нетерпением жду момента, когда смогу использовать новый шлем. Надеюсь, вы его тоже оцените!» - написал Ферстаппен в социальных сетях.

Этап «Ф-1» в Майами состоится с 6 по 8 мая.