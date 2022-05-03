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Сегодня, 19:57

Ферстаппен оформил шлем в стиле любимого телесериала

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шлем Макса Ферстаппена.
Шлем Макса Ферстаппена.
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Гонщик «Руд Булл» и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен представил особую версию оформления своего гоночного шлема, специально подготовленную для предстоящего «Гран-при Майами».

«Для особого уик-энда и особый шлем! Как вы видите, он посвящен Майами, ведь мы впервые туда отправляемся, и я с удовольствием предвкушаю эту поездку.

Поэтому я подумал, почему бы не привнести в оформление шлема немного мотивов, связанных с сериалом «Полиция Майами. Отдел нравов». Он мне действительно нравится, это один из моих любимых сериалов, поэтому я с нетерпением жду момента, когда смогу использовать новый шлем. Надеюсь, вы его тоже оцените!» - написал Ферстаппен в социальных сетях.

Этап «Ф-1» в Майами состоится с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4684341-matyunin-podal-zhalobu-v-rfs-na-ashota-hachaturyanca.html
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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