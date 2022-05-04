Ферстаппен поделился ожиданиями от первого в истории «Гран-при Майами»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от первого в истории «Гран-при Майами».

«С нетерпением жду гонку в Майами. Я уже опробовал эту трассу на симуляторе, мы готовились настолько серьезно, насколько это возможно при учете того, что никогда не были на автодроме в реальной жизни», — приводит пресс-служба «Ред Булла» слова Ферстаппена.

«Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая.

После четырех этапов сезона-2022 Ферстаппен занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» с 59 очками. Действующий чемпион отстает от лидирующего Шарля Леклера из «Феррари» на 27 очков.