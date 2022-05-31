Ферстаппен может завершить карьеру в 2028 году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что намерен отработать свой контракт с командой до конца.

«Я не планирую менять команду. Я доволен командой, они довольны мной, но я ещн не решил, чем займусь после 2028 года. Я мог бы завершить карьеру.

Я выступаю в «Формуле-1» с 17 лет и провел много сезонов в «Ф-1». Я хотел бы попробовать заняться чем-то другим. Я не знаю, каким буду в 31 год, достигну ли пика формы или она уже пойдет на спад.

Я хочу участвовать в других видах гонок — например, в гонках на выносливость. Мне может надоесть постоянно путешествовать, или я захочу более легкой жизни и буду выступать только в тех гонках, которые мне нравятся», — цитирует Ферстаппена Autosport.