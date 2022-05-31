Хорнер прокомментировал продление контракта с Пересом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал продление контракта с Серхио Пересом.

«С момента прихода в команду Чеко фантастически выполняет свою работу. Он доказал, что может быть не только потрясающим командным игроком. Он стал настоящей силой, с которой должны считаться на вершине пелотона. В этом году он сделал еще один шаг вперед, и отставание от Макса сократилось, что доказывается его прекрасной победой в Монако в прошлый уик-энд.

Для нас, принимая во внимание его темп, способности и опыт, было очень легко принять такое решение. Мы рады, что Чеко продолжит выступать за команду», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.

Новое соглашение с Пересом действует до конца 2024 года. После семи этапов сезона-2022 мексиканец занимает третье место в личном зачете, на его счету 110 очков.