Ферстаппен избежал штрафа за обгон под красными флагами во второй практике «Гран-при Нидерландов»

Стюарды приняли решение не наказывать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за обгон под красными флагами во время второй свободной практики «Гран-при Нидерландов», сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон.

По мнению стюардов, Ферстаппен пытался сделать все, чтобы избежать нарушения правил и сбросил скорость при первой же возможности после появления информации об остановке сессии свободных заездов.

Нидерландец двигался на скорости 260 километров в час, в то время как находившийся впереди него Лэнс Стролл был на скорости 110 километров в час. Стюарды заключили, что Ферстаппен обогнал Стролла по инерции.

Verstappen «immediately reduced speed in a safe manner at the earliest opportunity upon the first indication of the red flag , even before a red flag or red light panel was visible to him, and that this satisfies the requirements of the Code» — Andrew Benson (@andrewbensonf1) September 4, 2021

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября на трассе в Зандворте, которая принимает этап «Формулы-1» впервые с 1985 года.