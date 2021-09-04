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Ферстаппен избежал штрафа за обгон под красными флагами во второй практике «Гран-при Нидерландов»

13:10
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Стюарды приняли решение не наказывать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за обгон под красными флагами во время второй свободной практики «Гран-при Нидерландов», сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон.

По мнению стюардов, Ферстаппен пытался сделать все, чтобы избежать нарушения правил и сбросил скорость при первой же возможности после появления информации об остановке сессии свободных заездов.

Нидерландец двигался на скорости 260 километров в час, в то время как находившийся впереди него Лэнс Стролл был на скорости 110 километров в час. Стюарды заключили, что Ферстаппен обогнал Стролла по инерции.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября на трассе в Зандворте, которая принимает этап «Формулы-1» впервые с 1985 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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