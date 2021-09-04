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Брат Шарля Леклера выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Нидерландах, россиянин Смоляр занял 26-е место

12:26

Пилот «Према» Артур Леклер выиграл первую гонку «Гран-при Нидерландов» в рамках этапа «Формулы-3».

Эта победа стала для брата пилота «Феррари» Шарля Леклера второй в сезоне-2021. Второе место занял Лоран Сэрджант из «Харроуз», третьим стал Аюму Иваса из «Хайтек».

Россиянин Александр Смоляр, стартовавший пятым, завершил гонку на 26-м месте. На первом круге Смоляр столкнулся с Амори Кордилом из «Кампоса» и получил 10-секундный штраф, из-за которого откатился в конец пелотона.

Вторая гонка «Формулы-3» в Нидерландах состоится сегодня, 4 сентября, начало — в 18.55 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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