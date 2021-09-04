Третья практика «Гран-при Нидерландов» остановлена из-за аварии Сайнса

Третья сессия свободных заездов «Гран-при Нидерландов» остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

Испанец не справился с управлением в одном из поворотов, врезался в ограждение и сильно разбил свою машину.

Carlos Sainz loses the rear and hits the wall on the entry to Turn 3



Thankfully he is okay and gets out of his car. We are now under a red flag whilst we wait for the track to be cleared#DutchGP ?? #F1 pic.twitter.com/PQCVaVpZQC — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Отметим, что в пятницу также останавливали первую и вторую свободные практики из-за неполадок с болидами у Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, а также из-за аварии с участием Никиты Мазепина.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября на трассе в Зандворте, которая принимает этап «Формулы-1» впервые с 1985 года.