Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Третья практика «Гран-при Нидерландов» остановлена из-за аварии Сайнса

13:24
Теги:

Третья сессия свободных заездов «Гран-при Нидерландов» остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

Испанец не справился с управлением в одном из поворотов, врезался в ограждение и сильно разбил свою машину.

Отметим, что в пятницу также останавливали первую и вторую свободные практики из-за неполадок с болидами у Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, а также из-за аварии с участием Никиты Мазепина.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября на трассе в Зандворте, которая принимает этап «Формулы-1» впервые с 1985 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 3 сентября
Мужчина убил семью и инсценировал смерть, обезглавив похожего друга
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака
В Болгарии отвели Украине шесть часов до поражения в случае войны с Россией
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд