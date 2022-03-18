Ферстаппен доволен результатами первого дня «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги первого дня «Гран-при Бахрейна».

«День прошел отлично и довольно спокойно. Мы попробовали несколько вещей, и они хорошо сработали.

И с пустыми, и с полными баками все было хорошо. Все заметили, что «Феррари» выкладывается на максимум и находится довольно близко к нам, но от этого только интересней. Остается ждать, в каких режимах двигатели соперников будут работать завтра", — приводит слова Ферстаппена Sky Sport.

По итогам первой практики Ферстаппен показал пятый результат. Во второй сессии свободных заездов он стал лучшим.