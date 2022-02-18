«Феррари» провела обкатку нового болида на сезон-2022 на автодроме во Фьорано

«Феррари» провела обкатку нового болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Пресс-служба команды опубликовала в официальном Twitter видео, на котором машина, за рулем которой Шарль Леклер, выезжает из бокса на трассу автодрома во Фьорано (Италия).

A new era begins here ?



F1-75 making its first steps ?#essereFerrari? @charles_leclerc pic.twitter.com/ZL9HMwtYF6 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 18, 2022

Вчера, 17 февраля, «Феррари» презентовала болид на сезон-2022. В предстоящем сезоне за итальянскую команду, как и в прошлом году, будут выступать Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Первые предсезонные тесты «Ф-1» пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдет в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.