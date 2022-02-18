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Сегодня, 14:48

Тото Вольфф об уходе Маси с поста гоночного директора: «ФИА предприняла правильные шаги»

Тото Вольфф назвал правильным решение ФИА сменить гоночного директора «Формулы-1»
Екатерина Савостина
Корреспондент

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф поделился ожиданиями от нового сезона «Формулы-1».

«Перерыв между сезонами был очень коротким. Невозможно полностью восстановить силы за два месяца, но это нормально, мы хотим вернуться к гонкам.

Конечно, очень досадно то, что в личном зачете мы потерпели поражение на «Гран-при Абу-Даби», но смотрим будущее. Мы хотим продолжить начатое, но прекрасно понимаем, что нам ничего не гарантировано.

Изменения, которые ФИА решила внести в работу, обнадеживают. Теперь структура гоночной дирекции станет прочнее, получит больше поддержки. Также будет работать виртуальная комната контроля за гонкой с самыми современными технологиями. ФИА предприняла правильные шаги».

17 февраля стало известно, что гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси покинул свой пост.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://racingnews365.nl/wolff-blij-met-fia-veranderingen-dit-zijn-de-juiste-stappen
Формула-1
Мерседес
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