Тото Вольфф об уходе Маси с поста гоночного директора: «ФИА предприняла правильные шаги»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф поделился ожиданиями от нового сезона «Формулы-1».

«Перерыв между сезонами был очень коротким. Невозможно полностью восстановить силы за два месяца, но это нормально, мы хотим вернуться к гонкам.

Конечно, очень досадно то, что в личном зачете мы потерпели поражение на «Гран-при Абу-Даби», но смотрим будущее. Мы хотим продолжить начатое, но прекрасно понимаем, что нам ничего не гарантировано.

Изменения, которые ФИА решила внести в работу, обнадеживают. Теперь структура гоночной дирекции станет прочнее, получит больше поддержки. Также будет работать виртуальная комната контроля за гонкой с самыми современными технологиями. ФИА предприняла правильные шаги».

17 февраля стало известно, что гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси покинул свой пост.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.