Алонсо: «В «Формуле-1» нужно играть роль. Меня относят к плохим парням»

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, какую роль он играет в «Формуле-1».

«Ф-1 — большое шоу как внутри, так и вне трассы. Надо играть роль, понимаете? Ту, что тебе приписана. Нужно рассказывать историю, объяснять, кто хорошие, а кто плохие. В любой гонке, любой дискуссии, любом споре всегда есть хорошая сила и плохая сила, хорошие парни и плохие парни. Люди в целом, медиа и так далее всегда относят меня к плохим парням. Словно я сделал что-то не так. Я не против. Главное, что ты все еще нужен людям, им интересно, сколько сезонов осталось в контракте, они хотят, чтобы ты выступал и дальше», — приводит слова Алонсо ВВС.

Алонсо в сезоне-2023 занимает третье место в личном зачете пилотов, набрав 149 очков в 15 гонках. «Астон Мартин» в Кубке конструкторов находится на третьей строчке (196).