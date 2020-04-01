Фернандо Алонсо передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок

Бывший пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо оказал помощь Испании в борьбе с коронавирусом. 38-летний гонщик закупил и передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок.

— Слава богу, я не вовлечен в политику, — приводит F1-Insider слова Алонсо. — Я не считаю принятые правительством меры правильными или неправильными. Я забочусь о своей семье, о своих друзьях в Испании, Италии или Китае. На мой взгляд, можно было действовать иначе, однако некоторые страны сработали еще хуже. Например, Англия, где только сейчас начали применять необходимые меры, или США, где количество зараженных уже больше, чем в Китае. Тем не менее, я не встаю ни на чью сторону, не занимаюсь политикой.

Gracias a vosotros por la labor incansable que hac?is siempre, como en este momento delicado.

Con @unicef_es hemos comprado ya material sanitario tan urgente y necesario.

Cualquier ayuda es poca, os animo a todos. Desde un sms con «UNICEF» al 28028 a visitar la p?g web de Unicef. https://t.co/OG9m2Kzv6N — Fernando Alonso (@alo_oficial) March 31, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.