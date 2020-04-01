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Фернандо Алонсо передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок

12:24
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Бывший пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо оказал помощь Испании в борьбе с коронавирусом. 38-летний гонщик закупил и передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок.

— Слава богу, я не вовлечен в политику, — приводит F1-Insider слова Алонсо. — Я не считаю принятые правительством меры правильными или неправильными. Я забочусь о своей семье, о своих друзьях в Испании, Италии или Китае. На мой взгляд, можно было действовать иначе, однако некоторые страны сработали еще хуже. Например, Англия, где только сейчас начали применять необходимые меры, или США, где количество зараженных уже больше, чем в Китае. Тем не менее, я не встаю ни на чью сторону, не занимаюсь политикой.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.

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