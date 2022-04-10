Ермилин считает вполне вероятной победу «Феррари» в этом сезоне «Формулы-1»

Советник президента Российской автомобильной Федерации (РАФ) по Формуле-1 Игорь Ермилин в разговоре с «СЭ» подвел итоги гонки «Гран-при Австралии».

«Победа «Феррари» в году? Если судить по началу, то вполне вероятно. Сегодня «Ред Булл» нельзя списывать со счетов. У «Мерседеса» позиция существенно хуже, но вполне вероятно, что с потенциалом и историей побед вполне возможно, что они подтянутся и во второй половине сезона начнут бороться за подиумы и победы на этапах. Провал на старте достаточно существенный, поэтому вероятность реальной борьбы за титул командный и личный очень маленькая. «Феррари» доминирует. Если кто и может составить им конкуренцию в сезоне, то это «Ред Булл», — сказал Ермилин «СЭ».

Также российский конструктор высказался о проблемах с мотором «Хонда».

«Мы не понимаем, почему есть проблемы с «Хондой». В прошлом году мотор был стабилен и эффективен. Если это случайный фактор, то они его исправят. Если это системная ошибка, например, модернизация мотора, то ее будет тяжело исправить в течение сезона, и ситуация будет такая же, как сейчас», — добавил Ермилин.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл гонку «Гран-при Австралии». Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Его напарник Льюис Хэмилтон финишировал четвертым.