Феттель: «Уверен, дела пойдут лучше. Пойти еще хуже они уже не могут»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился эмоциями от гонки «Гран-при Австралии», в которой он не смог финишировать. Машину гонщика развернуло на выходе из 4-го поворота и болид ударился о стену.

«Я старался выжать максимум из машины и, видимо, перестарался. Как только меня занесло, я уже ничего не мог поделать. К сожалению, очень мало времени провел за рулем из-за поломки в пятницу и из-за аварии в субботу. Из-за необходимости ремонта болида. Все это только усложняло задачу.

Но я уверен, что в следующих гонках дела пойдут лучше. Хотя бы потому, что пойти еще хуже они уже не могут», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.

Феттель пропустил этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за положительного теста на коронавирус. Вместо него выступал Нико Хюлькенберг.

В Австралии он не смог полноценно провести за рулем болида все три практики из-за поломок и аварии. В квалификации он успел проехать лишь один круг, по итогам которого показал 18-е время.