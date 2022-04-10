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Сегодня, 12:00

Феттель: «Уверен, дела пойдут лучше. Пойти еще хуже они уже не могут»

Феттель рассказал о причине схода в гонке «Гран-при Австралии»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился эмоциями от гонки «Гран-при Австралии», в которой он не смог финишировать. Машину гонщика развернуло на выходе из 4-го поворота и болид ударился о стену.

«Я старался выжать максимум из машины и, видимо, перестарался. Как только меня занесло, я уже ничего не мог поделать. К сожалению, очень мало времени провел за рулем из-за поломки в пятницу и из-за аварии в субботу. Из-за необходимости ремонта болида. Все это только усложняло задачу.

Но я уверен, что в следующих гонках дела пойдут лучше. Хотя бы потому, что пойти еще хуже они уже не могут», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.

Феттель пропустил этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за положительного теста на коронавирус. Вместо него выступал Нико Хюлькенберг.

В Австралии он не смог полноценно провести за рулем болида все три практики из-за поломок и аварии. В квалификации он успел проехать лишь один круг, по итогам которого показал 18-е время.

Источник: https://www.astonmartinf1.com/en-GB/races/2022-australian-gp
Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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