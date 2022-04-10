Алонсо о «Гран-при Австралии»: «Нет слов. Все складывается не в нашу пользу. Впрочем, удача вернет нам долги на дистанции»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвел итоги «Гран-при Австралии».

«Честно говоря, у меня нет слов. Трудно смириться с результатом, сейчас все складывается не в нашу пользу. Тем не менее, прошло лишь три гонки, а осталось еще 20.

Полагаю, что на дистанции удача вернет нам долги, но на данный момент все выглядит так: мы потеряли гарантированное шестое место в Саудовской Аравии, а здесь, в Австралии, лишились возможности быть на шестой или седьмой строчке. А если брать в расчет еще и вчерашнюю квалификацию, то после вылета Ферстаппена я мог бы даже оказаться на подиуме. Мы намного быстрее «Мерседеса» на этой трассе, я мог бы победить Расселла в борьбе за попадание в тройку лучших», — приводит Motosport слова Алонсо.

Алонсо занял 17-е место, став последним из гонщиков, доехавших до финиша.