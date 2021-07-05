Экс-пилот «Формулы-1» Палмер считает, что в «Мерседесе» сдались после инцидента с болидом Хэмилтона

Бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер заявил, что в «Мерседесе» в этом сезоне больше не рассчитывают завоевать чемпионский титул, а нацелены только на борьбу за Кубок конструкторов.

На «Гран-при Австрии» в «Мерседесе» разрешили Валтерри Боттасу обойти партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который повредил болид. Так в команде пожертвовали интересами Хэмилтона на Гран-при, чтобы заработать больше очков двумя машинами.

«Этим решением «Мерседес» вывесил белый флаг — они сдались и потеряли очки, когда мы говорим о борьбе в личном зачете. Ясно, что при этом в «Мерседесе» по-прежнему сосредоточены на борьбе в Кубке конструкторов и пытались удержать позади Серхио Переса.

Однако «Формула-1» — это завоевание титула в личном зачете. И мне кажется, что в «Мерседесе» просто не смогли максимально использовать возможности. Позволить Валттери Боттасу бороться с Льюисом Хэмилтоном — это одно. Но разве это устроит Хэмилтона? Когда мы вообще последний раз видели, чтобы претендент на титул уступал дорогу второму номеру ради борьбы в Кубке конструкторов? Никогда такого не видел», — приводит Planet F1 слова Палмера.

36-летний Хэмилтон повредил болид и из-за снижения скорости потерял вторую позицию, финишировав четвертым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».

В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает вторую позицию (242), на первом месте расположился «Ред Булл» (286), на третьем — «Макларен» (141).