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Глава «Мерседеса» предположил, где Хэмилтон мог повредить болид во время «Гран-при Австрии»

15:42
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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф предположил, где пилот Льюис Хэмилтон мог повредить болид во время гонки «Гран-при Австрии».

«Я считаю, что это произошло где-то на 30-м круге 10-го поворота. Там находится жёсткий поребрик. Мы не заметили никаких ошибок пилотирования болидом. Теперь нам нужно проанализировать произошедшее.

Конечно, потеря каждого очка расстраивает. А Хэмилтон потерял шесть, став четвёртым, а не вторым. Понятно, что всё сложилось не не лучшим образом. Но борьба пока ещё далека от завершения", — приводит Racing News 365 слова Вольфа.

36-летний великобританец повредил болид, и из-за снижения скорости потерял вторую позицию, финишировав четвертым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».

Дополнительная информация:

https://racingnews365.com/wolff-reveals-where-hamilton-damaged-his-car-at-the-austrian-gp

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Антон Бабошин все материалы автора

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