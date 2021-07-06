«Гран-при Австралии» может быть отменен

«Гран-при Австралии» в «Формуле-1», а также чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе MotoGP не состоятся в этом году из-за пандемии, информирует AFP.

Причной являются требования властей Австралии об обязательном 14-дневном карантине для всех приезжающих из-за границы. Официально об отмене «Гран-при Австралии» объявят в ближайшее время.

Этап «Формулы-1» должен был пройти в Мельбурне еще 19-21 марта, однако его перенесли на 19-21 ноября. Этап MotoGP в Австралии запланирован на 22-24 октября.