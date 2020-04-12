Экклстоун призвал забыть о сезоне-2020

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что сезон-2020 нужно отменить. Его старт был отложен из-за пандемии коронавируса.

— Если бы это зависело от меня, то сезон уже был бы отменен, — приводит слова Экклстоуна Autosport со ссылкой на Corriere della Sera — Мы почти ничего не знаем об этом вирусе. Неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше. О каком старте сезона тут может идти речь?

Поэтому я призываю забыть о сезоне-2020 и сосредоточиться на подготовке к чемпионату следующего года. Мне постоянно звонят промоутеры гонок — у них огромное количество проблем. Но как провести сезон, учитывая все эти ограничения?

По данным на 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели.