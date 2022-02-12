Джордж Расселл о переходе в «Мерседес»: «Чувствую, что вернулся домой в каком-то смысле»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о новой команде.

«Стать боевым пилотом «Мерседеса» — это особенное и немного странное чувство. Я провел здесь столько времени, когда выступал в «Формуле-3», «Формуле-2». В каком-то смысле я чувствую, что вернулся домой — к людям, которых я так долго знаю. Мне очень нравится осваиваться в команде», — приводит слова Расселла RaceFans.

Расселл начнет выступать за «Мерседес» в качестве боевого пилота с сезона-2022, он занял место Валттери Боттаса. До этого британец являлся гонщиком «Уильямса». В сезоне-2020 у него уже была гонка за эту команду, тогда он заменил заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Сахира» и финишировал 9-м.

Первый этап сезона-2022, «Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта.