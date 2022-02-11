«Макларен» провел презентацию болида на новый сезон

«Макларен» стал четвертой командой «Формулы-1», показавшей свой автомобиль, построенный по новому регламенту. Команда представила свою машину 2022 года MCL36.

McLaren Racing has landed in 2022. ?#FearlesslyForward — McLaren (@McLarenF1) February 11, 2022

Чемпионат перешел на использование колесных дисков диаметром 18 дюймов, а сами машины в целом стали чуть больше и тяжелее.

Модель MCL36 выкрашена не только в традиционный оранжевый, но и в голубой, также заметно больше стало черного.

Выступать за рулем новинки в предстоит Ландо Норрису и Даниэлю Риккардо — первый в преддверии презентации продлил контракт с командой до 2025 года.