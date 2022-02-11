«Макларен» провел презентацию болида на новый сезон
«Макларен» провел презентацию болида на новый сезон «Формулы-1»
«Макларен» стал четвертой командой «Формулы-1», показавшей свой автомобиль, построенный по новому регламенту. Команда представила свою машину 2022 года MCL36.
Чемпионат перешел на использование колесных дисков диаметром 18 дюймов, а сами машины в целом стали чуть больше и тяжелее.
Модель MCL36 выкрашена не только в традиционный оранжевый, но и в голубой, также заметно больше стало черного.
Выступать за рулем новинки в предстоит Ландо Норрису и Даниэлю Риккардо — первый в преддверии презентации продлил контракт с командой до 2025 года.
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