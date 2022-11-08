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Сегодня, 11:35

Ди Реста считает, что победа на «Мерседесом» станет большим стимулом для «Ауди»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Пол ди Реста поделился мнением о предстоящем появлении немецкого автопроизводителя «Ауди» в королевских гонках.

«Здорово, что этот бренд будет присутствовать в «Формуле-1». Как мне кажется, самым большим стимулом для них станет победа над «Мерседесом». С медийной точки зрения, это то, на что они будут нацелены», — приводит слова ди Ресты PlanetF1.

В конце октября «Ауди» объявили о сотрудничестве с «Заубером», которое начнется с 2026 года. Немецкий автоконцерн станет поставщиком двигателей швейцарского коллектива. Первые испытания силового агрегата запланировано на 2025 год.

Источник: https://www.planetf1.com/news/audi-set-formula-1-sights-mercedes/
Формула-1
Мерседес
Пол Ди Реста
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