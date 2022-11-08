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Сегодня, 14:11

Президент FIA призвал автоспорт бороться с онлайн-оскорблениями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент FIA Мохаммед бен Сулайем высказался о необходимости противостоять оскорблениям в интернете в автоспортивном сообществе.

«В спорте кипят страсти, но нельзя мириться с онлайн-притеснениями, оскорблениями и хейтом. Все, кто имеет отношение к нашему спорту — пресса, команды, пилоты и фанаты — должны сыграть свою роль. Мы не можем это игнорировать. Я призываю всю экосистему автоспорта отстаивать свою позицию. Мы должны выступить. Это должно прекратиться», — приводит слова бен Сулайема Autosport.

Он также рассказал, что в скором времени начнется «согласованная кампания с использованием мощи и охвата всей Федерации, насчитывающей 224 автомобильные и спортивные организации в 146 странах на пяти континентах».

Ранее о «токсичности» соцсетей высказались пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, гонщик «Уильмса» Николас Латифи и их коллега из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/ben-sulayem-we-must-stand-united-against-online-abuse/10396608/
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Уильямс
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Николас Латифи
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