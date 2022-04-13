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Сегодня, 10:31

Пиастри: «Я заслуживаю места в «Формуле-1» в следующем году. Роль резервиста в «Альпин» только на этот сезон»

Действующий чемпион «Формулы-2» Пиастри намерен попасть в «Формулу-1» в следующем сезоне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Действующий чемпион «Формулы-2» Оскар Пиастри намерен стать боевым пилотом одной из команд «Формулы-1» в следующем сезоне.

«План в том, чтобы скоро выступать в «Формуле-1». Я надеюсь, что это случится в следующем году. Не хочу вечно быть резервным пилотом. Если честно, мне не хотелось бы быть им даже в этом сезоне.
С нетерпением жду следующего сезона. Готов быть резервным гонщиком, но только в этом сезоне. Хочу выступать в «Формуле-1» со следующего года и считаю, что заслуживаю этого», — сказал в интервью Sky Sports Пиастри.

Пиастри стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, который стал для него дебютным в этой гоночной серии. За год до этого он с первой попытки выиграл титул в «Формуле-3». В 2019 году австралиец стал чемпионом «Формулы-Рено» на второй сезон в серии.

Формула-1
Альпин
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