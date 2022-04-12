Хэмилтон о дебюте Расселла за «Мерседес»: «Он великолепно выступает, настоящий трудяга»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон похвалил своего напарника Джорджа Расселла за удачный старт сезона-2022.

«Подиум Джорджа в Австралии — невероятный результат для команды, это позитив. В пятницу мы проигрывали лидерам 1,2 секунды и даже не представляли, что можем добиться чего-то подобного. Расселл был очень хорош на первых трех этапах. Он настоящий трудяга и уже проделал невероятную работу», — приводит GPFans слова Хэмилтона.

Расселл проводит дебютный сезон в составе «Мерседес». После первых трех этапов он занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» с 37 очками.