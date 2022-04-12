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Сегодня, 12:32

Хэмилтон о дебюте Расселла за «Мерседес»: «Он великолепно выступает, настоящий трудяга»

Хэмилтон похвалил Расселла за дебют в составе «Мерседес»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон похвалил своего напарника Джорджа Расселла за удачный старт сезона-2022.

«Подиум Джорджа в Австралии — невероятный результат для команды, это позитив. В пятницу мы проигрывали лидерам 1,2 секунды и даже не представляли, что можем добиться чего-то подобного. Расселл был очень хорош на первых трех этапах. Он настоящий трудяга и уже проделал невероятную работу», — приводит GPFans слова Хэмилтона.

Расселл проводит дебютный сезон в составе «Мерседес». После первых трех этапов он занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» с 37 очками.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/80076/hamilton-hails-amazing-grafter-russell-as-mercedes-relationship-blooms/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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