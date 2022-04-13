Леклер считает, что «Феррари» нужно обезопасить себя от лишнего давления после успешного старта сезона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Могу представить, как болельщики встретят нас в Имоле с учетом того как мы начали сезон, но я не хочу много думать об этом, потому что впереди еще много этапов. Конечно, приятно лидировать в чемпионате. Отрыв в 34 очка — это всегда хорошо, но я не хочу фокусироваться на борьбе за титул.

К домашнему этапу в Имоле надо отнестись точно так же, как и к трем предыдущим. Очень важно не брать на себя давление сверх меры и не перестараться. Наша команда отлично работает с самого начала сезона, мы должны продолжать делать свое дело, как и раньше», — приводит Autosport слова Леклера.

Леклер лидирует в личном зачете «Формулы-1» с 71 очком после трех гонок. «Феррари» занимает первую строчку в Кубке конструкторов со 104 очками.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля.