Даниил Квят: «Я бы назвал этот год одним из лучших в «Формуле-1»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что 2019 год стал для него одним из наиболее успешных в «Формуле-1». Россиянин занял 13-е место в личном зачете гонщиков по итогам сезона и завоевал третье место на «Гран-при Германии».

— Если честно, я очень доволен, — цитирует F1i Квята. — Я бы назвал этот год одним из лучших в «Формуле-1». Поэтому рад. Некоторые гонки складываются успешно, другие — нет. Но именно так живут команды в середине пелотона. Здесь тяжело бороться, а небольшие ошибки дорого стоят. Мы все знаем об этой особенности. Думаю, что в этом году я был более сильным гонщиком, чем в предыдущие. Это был мощный год для «Торо Россо». Возможно, лучший в истории команды. Здорово быть частью этого успеха и этой атмосферы в команде. Это хороший импульс для следующего года.