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Сегодня, 20:51

Команды «Формулы-1» договорились увеличить минимальный вес машин

Иван Шитик
Корреспондент

В 2022 году минимальный вес машины «Формулы-1» вырос до 795 кг, однако и это не предел. Как пишет изадение Racingnews365, на тестах в Бахрейне руководители команд договорились увеличить минимальный вес до 798 кг.

Причина увеличения веса связана с попытками инженеров решить проблему с раскачкой машин на прямых.

Теперь договоренность команд должна быть утверждена комиссией «Формулы-1» и Всемирный советом, заседание которого состоится 18 марта.

Формула-1
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