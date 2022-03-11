Команды «Формулы-1» договорились увеличить минимальный вес машин

В 2022 году минимальный вес машины «Формулы-1» вырос до 795 кг, однако и это не предел. Как пишет изадение Racingnews365, на тестах в Бахрейне руководители команд договорились увеличить минимальный вес до 798 кг.

Причина увеличения веса связана с попытками инженеров решить проблему с раскачкой машин на прямых.

Теперь договоренность команд должна быть утверждена комиссией «Формулы-1» и Всемирный советом, заседание которого состоится 18 марта.