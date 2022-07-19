Цунода рассказал о работе со спортивным психологом

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о работе со спортивным психологом.

«Я уже и раньше работал с психологом — начиная с выступлений в «Формуле-2». Я очень рад, точнее я был очень рад работать с ним. В том числе благодаря его помощи сумел пробиться в «Формулу-1». Он сумел помочь мне повысить стабильность выступлений, начиная с «Формулы-2».

Сейчас в «Ред Булл» наняли мне нового психолога, это случилось где-то четыре гонки назад. Мне сложно сказать, насколько хорошо это сработало на данный момент. Если бы это сработало очень хорошо, то я, вероятно, не попал в аварию в Сильверстоуне. Но нам, естественно, нужно больше времени, психологу нужно лучше меня понять, больше узнать обо мне, нам нужно выяснить, в каком направлении двигаться в нашей работе.

Но да, одной из проблем, которая сейчас ограничивает мои возможности, сейчас является то, что иногда за рулем болида мой мозг просто начинает перегреваться. И я знаю, что должен прибавлять, должен выступать стабильнее. Надеюсь, появление нового тренера сработает", — приводит слова Цуноды autosport.

В текущем сезоне Цунода набрал 11 очков и занимает 16-е место в личном зачете пилотов.