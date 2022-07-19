Бывший менеджер Шумахера призвал семью немца прекратить врать о состоянии гонщика

Бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Вилли Вебер призвал семью немца перестать врать о состоянии здоровья гонщика.

«В день, когда случилась трагедия, я был в лобби отеля, мне позвонил мой друг и рассказал, что с Михаэлем что-то произошло на горнолыжном курорте, но, вроде бы, с ним не случилось ничего серьезного. Потом мне сказали, что Михаэля отвезут в госпиталь в Гренобль. Я звонил его жене, Коринне, но она не отвечала. Я набрал Жану Тодту (бывший руководитель «Феррари» — прим. «СЭ») и спросил, могу ли я навестить Михаэля. Тодт ответил, что еще рано.

Я позвонил на следующий день и не получил ответа. Тогда я решил подождать несколько дней и никого не беспокоить, но в тот момент я уже начал понимать, почему мне никто не отвечает на вопросы. Это было очень больно. Я сотни раз пытался связаться с Коринной. Я понимаю, что ситуация очень личная, но мы слышим от семьи Михаэля только ложь. Я всегда делал все ради Михаэля и всегда защищал его личную жизнь, но я не ожидал такого поведения от его семьи.

Мне не дали увидеться с Михаэлем и говорили, что еще слишком рано, а теперь, возможно, уже слишком поздно. Прошло уже девять лет. Может, им уже пора сказать правду, сказать все, как есть. Впрочем, спустя годы после того, что случилось, я сказал себе, что нужно просто заботиться о семье, потому что я ничего не могу изменить. Михаэль был мне как сын, даже сейчас мне больно говорить о том, что с ним случилось», — сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Вебер.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.

В 2021 году в «Формуле-1» дебютировал сын Михаэля, Мик Шумахер. Пилот принял участие в 34 этапах «Королевских гонок», его лучший результат — 6-е место на недавнем «Гран-при Австрии», который проходил с 8 по 10 июля.