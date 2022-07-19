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Сегодня, 08:05

Риккьярдо назвал главные цели на сезон-2022

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Пилот «Макларен» Даниэль Риккьярдо назвал главные цели на сезон-2022.

«Чем выше я оказываюсь, тем больше доволен результатом. Я просто пытаюсь стабильно выступать на высоком уровне, особенно на новой машине. В этом плане мне не удается достичь того, чего я ожидал от себя — попадания в топ-6 каждый уик-энд и минимального количества неудачных этапов.

Их устранение — моя основная цель. И, конечно, надо снова оказаться на подиуме. В данный момент даже не обязательно побеждать. Вернуться на подиум в ближайшие несколько месяцев было бы здорово», — приводит слова Риккьярдо Daily Express.

В сезоне-2022 Риккьярдо занимает 12-е место в личном зачете пилотов. У него 17 очков.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1641265/daniel-ricciardo-mclaren-pressure-f1-news
Макларен
Даниэль Риккардо
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