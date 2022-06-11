Цунода оценил свои шансы перейти в топ-команду «Формулы-1»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился мнением о своем будущем в «Формуле-1».

«Выступать в команде-середняке неплохо. Я могу учиться, и хороший пример — Джордж Расселл. Он довольно долго выступал за «Уильямс», а, когда перешел в «Мерседес», сразу начал давать результат. Думаю, я могу еще многому научиться — например, как выжимать максимум, даже когда машина не позволяет заработать очки.

Я считаю, такие вещи очень важны. В топ-команде ты должен стабильно попадать в топ-3, помогать в борьбе за Кубок конструкторов. Важнее всего, что прямо сейчас я счастлив работать в «Альфа Таури». Я сосредоточен на том, чтобы зарабатывать как можно больше очков, а потом посмотрим», — приводит слова Цуноды Daily Express.

После семи этапов «Гран-при» Цунода занимает 13-е место в личном зачете пилотов. У него в активе 11 очков.