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Сегодня, 22:38

Цунода оценил свои шансы перейти в топ-команду «Формулы-1»

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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился мнением о своем будущем в «Формуле-1».

«Выступать в команде-середняке неплохо. Я могу учиться, и хороший пример — Джордж Расселл. Он довольно долго выступал за «Уильямс», а, когда перешел в «Мерседес», сразу начал давать результат. Думаю, я могу еще многому научиться — например, как выжимать максимум, даже когда машина не позволяет заработать очки.

Я считаю, такие вещи очень важны. В топ-команде ты должен стабильно попадать в топ-3, помогать в борьбе за Кубок конструкторов. Важнее всего, что прямо сейчас я счастлив работать в «Альфа Таури». Я сосредоточен на том, чтобы зарабатывать как можно больше очков, а потом посмотрим», — приводит слова Цуноды Daily Express.

После семи этапов «Гран-при» Цунода занимает 13-е место в личном зачете пилотов. У него в активе 11 очков.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1623614/f1-news-yuki-tsunoda-alpha-tauri-sergio-perez-red-bull-new-deal
Формула-1
Альфа Таури
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