Вольфф ответил на вопрос о возможном переходе Мика Шумахера в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на вопрос о возможном переходе Мика Шумахера в команду.

«Почему нет? У Мика есть свои сильные стороны, и это не зависит от фамилии Шумахер. Поэтому мы всегда будем за ним следить.

Мик — умный парень, он умеет пилотировать, так что нужно позволить ему гоняться так, как подсказывают инстинкты. Надо дать Мику делать свое дело, а он должен извлечь выводы. Необходимо доверие», — приводит слова Вольффа Grandprix.

После семи этапов «Гран-при» Шумахер набрал 0 очков и занимает 19-е место в личном зачете пилотов.