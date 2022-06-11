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Сегодня, 23:07

Вольфф — о Мике Шумахере: «Мы всегда будем за ним следить»

Вольфф ответил на вопрос о возможном переходе Мика Шумахера в «Мерседес»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на вопрос о возможном переходе Мика Шумахера в команду.

«Почему нет? У Мика есть свои сильные стороны, и это не зависит от фамилии Шумахер. Поэтому мы всегда будем за ним следить.

Мик — умный парень, он умеет пилотировать, так что нужно позволить ему гоняться так, как подсказывают инстинкты. Надо дать Мику делать свое дело, а он должен извлечь выводы. Необходимо доверие», — приводит слова Вольффа Grandprix.

После семи этапов «Гран-при» Шумахер набрал 0 очков и занимает 19-е место в личном зачете пилотов.

Источник: https://www.grandprix.com/news/schumacher-still-on-mercedes-radar-says-wolff.html
Формула-1
Мерседес
Мик Шумахер
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