Хэмилтон заявил, что не удивлен отставанию «Мерседеса» от лидеров в квалификации «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации «Гран-при Азербайджана». Гонщик стал седьмым.

«Я не удивлен. Отставание такое же, как в Монако. Гонки здесь трудные. Может произойти что угодно.

Квалификация вышла очень тяжелой, мы постоянно атаковали. У нас не получалось достигнуть желаемого, что бы мы ни пробовали. Результат был одним: машина подскакивала, из-за чего сильно терялась скорость. В то же время мы понимали, что скорость можно показать лишь при низком дорожном просвете, поэтому решили подставить свои спины и шеи под удар и как можно ниже опустили болид.

Машина, наверное, подскакивает сильнее, чем другие. Но мы по-прежнему в борьбе — просто скорость на прямой очень и очень медленная, из-за этого могут возникнуть проблемы в гонке. А, может, гоночный темп у нас лучше — кто знает», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

В квалификации победил Шарль Леклер из «Феррари». Пилот «Ред Булла» Серхио Перес стал вторым. Макс Ферстаппен оказался третьим.

Гонка состоится завтра, 12 июня. Начало - в 14:00 по московскому времени.