Карлос Сайнс и «Феррари» достигли соглашения о продлении контракта

Пилот Карлос Сайнс и «Феррари» достигли соглашения о продолжении сотрудничества после окончания текущего сезона «Формулы-1».

Как сообщает Motorsportweek, босс команды Маттиа Бинотто заявил, что стороны уже договорились об условиях контракта и сталось только перенести это на бумагу.

27-летний Сайнс присоединился к «Феррари» в 2021 году, до этого он выступал за «Торо Россо», «Рено» и «Макларен». В прошедшем сезоне гонщик занял пятое место в личном зачете.

На первом этапе «Гран-при» сезона-2022 в Бахрейне Сайнс стал вторым. Победил его напарник Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседес».