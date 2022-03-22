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Сегодня, 10:07

Карлос Сайнс и «Феррари» достигли соглашения о продлении контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот Карлос Сайнс и «Феррари» достигли соглашения о продолжении сотрудничества после окончания текущего сезона «Формулы-1».

Как сообщает Motorsportweek, босс команды Маттиа Бинотто заявил, что стороны уже договорились об условиях контракта и сталось только перенести это на бумагу.

27-летний Сайнс присоединился к «Феррари» в 2021 году, до этого он выступал за «Торо Россо», «Рено» и «Макларен». В прошедшем сезоне гонщик занял пятое место в личном зачете.

На первом этапе «Гран-при» сезона-2022 в Бахрейне Сайнс стал вторым. Победил его напарник Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/03/21/sainz-and-ferrari-reach-agreement-over-extended-f1-deal/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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