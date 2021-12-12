Пилот «Ред Булла» Серхио Перес вел жесткую борьбу с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Британец с трудом смог обойти соперника по ходу «Гран-при Абу-Даби».

Этот эпизод позволил другому пилоту «Ред Булла» — Максу Ферстаппену — сократить отставание от соперника, с которым он ведет борьбу за чемпионский титул.

«Чеко — легенда», — отметил напарника Ферстаппен.