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«Чеко — легенда». Ферстаппен похвалил Переса за борьбу с Хэмилтоном

16:43
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Пилот «Ред Булла» Серхио Перес вел жесткую борьбу с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Британец с трудом смог обойти соперника по ходу «Гран-при Абу-Даби».

Этот эпизод позволил другому пилоту «Ред Булла» — Максу Ферстаппену — сократить отставание от соперника, с которым он ведет борьбу за чемпионский титул.

«Чеко — легенда», — отметил напарника Ферстаппен.

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Иван Шитик все материалы автора
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