Райкконен сошел с трассы в последнем «Гран-при» в карьере

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не смог доехать до финиша «Гран-при Абу-Даби». Он был вынужден заехать в боксы из-за технических проблем с тормозами.

LAP 29/58



Kimi is out ?



His final F1 race finishes early with reported brake issues — and he's back in the garage #AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/w1uBe1UbIV — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Финский гонщик заранее объявил, что закончит карьеру после окончания нынешнего сезона.

41-летний Райкконен дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году в составе «Заубера» (нынешнее название — «Альфа Ромео»), позже он выступал за «Макларен», «Феррари», «Лотус».

Райкконен является рекордсменом «королевских гонок» по количеству проведенных «Гран-при». В его активе 21 победа, 18 поул-позиций, 103 подиума и 46 быстрых кругов. В 2007 году он стал чемпионом мира.