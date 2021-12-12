Райкконен сошел с трассы в последнем «Гран-при» в карьере
16:47
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не смог доехать до финиша «Гран-при Абу-Даби». Он был вынужден заехать в боксы из-за технических проблем с тормозами.
Финский гонщик заранее объявил, что закончит карьеру после окончания нынешнего сезона.
41-летний Райкконен дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году в составе «Заубера» (нынешнее название — «Альфа Ромео»), позже он выступал за «Макларен», «Феррари», «Лотус».
Райкконен является рекордсменом «королевских гонок» по количеству проведенных «Гран-при». В его активе 21 победа, 18 поул-позиций, 103 подиума и 46 быстрых кругов. В 2007 году он стал чемпионом мира.
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