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Хэмилтон и Ферстаппен чуть не столкнулись на первом круге «Гран-при Абу-Даби»

16:08
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Фото F1, Twitter
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Фото F1, Twitter
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Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппеном чуть не столкнулись в борьбе за лидерство на старте «Гран-при Абу-Даби». Между машинами произошел небольшой контакт в повороте, но британец ушел вправо и чуть срезал трассу.

В итоге выигравший старт Хэмилтон остался на первом месте, а стартовавший с поула Ферстаппен — на втором.

Позднее судьи сообщили, что не увидели нарушения в действиях пилота «Мерседеса».

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Иван Шитик все материалы автора
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