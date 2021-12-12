Хэмилтон и Ферстаппен чуть не столкнулись на первом круге «Гран-при Абу-Даби»

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппеном чуть не столкнулись в борьбе за лидерство на старте «Гран-при Абу-Даби». Между машинами произошел небольшой контакт в повороте, но британец ушел вправо и чуть срезал трассу.

В итоге выигравший старт Хэмилтон остался на первом месте, а стартовавший с поула Ферстаппен — на втором.

LIGHTS OUT! ?



It's finally time — the 2021 Abu Dhabi Grand Prix is GO!#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/eBvQL3uvT8 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Позднее судьи сообщили, что не увидели нарушения в действиях пилота «Мерседеса».