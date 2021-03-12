Чандок поделился впечатлениями от новых болидов в первый день тестов «Формулы-1»

Экс-пилот «Формулы-1» и эксперт Sky Sports Карун Чандок рассказал про впечатления от работы новых болидов команд «Формулы-1» в первый день тестов.

«Я нахожусь около связки 6 и 7 поворотов, где болиды на промежуточных стадиях сильно страдают из-за порывов ветра. И явно видно, что некоторые машины подвержены этому сильнее других. У Ферстаппена была пара неприятных моментов в середине поворота. У «Ред Булл» быстрая машина, но в данной секции управлять ей непросто.

Очень сильно в этой секции смотрится «Альфа Таури». Пьер Гасли действительно уверенно проходит этот поворот. Макс же занят сбором данных для «Ред Булл», чередуя быстрые круги с медленными", — рассказал Sky Sports Чандок.

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.