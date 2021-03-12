Уэббер оценил шансы Ферстаппена побороться за чемпионский титул

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер поделился мнением о шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена побороться за чемпионский титул «Формулы-1».

«В «Ред Булл» никогда не боялись трудностей. Прошлый сезон они закончили победой в Абу-Даби. Да, соперник из «Мерседеса» хорош во всём. У них отличная машина с классным двигателем, превосходной гонщик, Льюис Хэмилтон.



Но в этом году у «Ред Булл» и Ферстаппена будет хороший шанс побороться за титул. У Макса нет других вариантов, в «Мерседесе» не появится вакансия, пока Льюис не завершит карьеру. Было бы здорово, если бы они выступали с ним в одной команде, но этого не произойдёт.



Хотелось бы, чтобы машина «Ред Булл» позволила Ферстаппену побороться за титул. Это было бы интересно всем», — цитирует GP Blog Уэббера.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2023 года. В сезоне-2020 голландец занял третье место в личном зачете «Формулы-1», проиграв чемпиону Льюису Хэмилтону 134 очка.

Сезоне-2021 «Формулы-1» начнется 28 марта в Бахрейне.