Болид «Хаас» сломался в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Болид «Хаас» получил повреждение в первый день предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает пресс-служба американской команды в Twitter.

На машине обнаружены проблемы с гидравликой, в связи с которыми необходима замена коробки передач. Немец Мик Шумахер успел провести 7 кругов, показав самый худший, восьмой результат. Лучшее время гонщика — 1.38,163, отставание от идущего седьмым Шарля Леклера («Феррари») составляет 3,3 секунды.

Mick's car with a hydraulic issue — new gearbox being fitted.#HaasF1 pic.twitter.com/8oqjxOVTCM — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 12, 2021

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят с 12 по 14 марта в Бахрейне. Сегодня, 12 марта, в вечерней сессии тестов в составе «Хаас» примет участие россиянин Никита Мазепин.