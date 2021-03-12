Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Болид «Хаас» сломался в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

11:38
Теги:

Болид «Хаас» получил повреждение в первый день предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает пресс-служба американской команды в Twitter.

На машине обнаружены проблемы с гидравликой, в связи с которыми необходима замена коробки передач. Немец Мик Шумахер успел провести 7 кругов, показав самый худший, восьмой результат. Лучшее время гонщика — 1.38,163, отставание от идущего седьмым Шарля Леклера («Феррари») составляет 3,3 секунды.

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят с 12 по 14 марта в Бахрейне. Сегодня, 12 марта, в вечерней сессии тестов в составе «Хаас» примет участие россиянин Никита Мазепин.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир